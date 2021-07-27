مقتل شخص وفقدان 4 جراء انفجار بمنطقة صناعية في ألمانيا

لقي شخص مصرعه وفُقد 4 آخرون في انفجار وقع اليوم الثلاثاء في منطقة صناعية بمدينة ليفركوزن في غربي ألمانيا.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد تسبب الانفجار في نشوب حريق ضخم وتصاعد سحابة من الدخان فوق المدينة.

وعلى مدى 3 ساعات، حاولت خدمات الطوارئ إخماد الحريق في منطقة كيمبارك الصناعية التي توجد فيها الشركتان الكيماويتان باير ولانكسيس اللتان اشتعلت فيهما النيران عقب الانفجار الذي وقع صباح اليوم.

وقال لارس فريدريك رئيس كيمبارك إنه تألم بشدة بسبب وفاة أحد زملائه بهذا الشكل المأساوي.

وأكد أن البحث ما زال جاريا عن 4 أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت الشرطة أن 31 شخصا أصيبوا في الحادث، من بينهم 5 أشخاص في حالة خطيرة، تم إيداعهم في وحدات الرعاية المركزة.

وطلبت الشرطة من المقيمين بالقرب من المنطقة الصناعية البقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ لاحتمال وجود أبخرة سامة.

وتبعد ليفركوزن نحو 50 كيلومترا عن منطقة ضربتها فيضانات كارثية الأسبوع الماضي فأودت بحياة 180.