الحكومة الإيطالية تصدر تعليمات بخصوص تصريحات الصحة الرقمية

أعادت السلطات الإيطالية إصدار تصريح الصحة الرقمي (المتعلق بالإصابة بفيروس كورونا واللقاح) مع نصائح حول كيفية اكتشاف النسخ المقلدة، حيث يتم بيع الإصدارات المزيفة عبر الإنترنت.

نشرت الحكومة الإيطالية عبر موقعها الرسمي على "تويتر" تغريدة تتضمن الخطوات والتعليمات التي يجب اتباعها للتثبت من صحة بطاقة كورونا الصحية الرقمية أو التصاريح الصحية.

وجاءت التغريدة رداً على بيع التصاريح الصحية الخضراء المزيفة عبر الإنترنت، وخاصة بعد الإعلان عن قرار التوسع بعمل بطاقة كورونا الصحية والتصاريح لتشمل المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما، وذلك حسب ما صرح به موقع "ذا لوكال".

وقررت الحكومة الإيطالية بدء العمل بالقرار الجديد خلال أقل من أسبوعين، أي اعتباراً من السادس من أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع الحجوزات على لقاح فيروس كورونا، كما أن هناك تقارير عن قرارات وتعليمات جديدة للحصول على تصاريح صحية تُقدم دون تلبية المتطلبات الرسمية للتطعيم أو الاختبار أو إظهار شهادة الشفاء من الفيروس.

وجاءت التغريدة كما يلي: " الشهادة الخضراء: كيفية التعرف بسهولة على الشهادة الأصلية"، متبوعة بصور توضح الإجراءات خطوة خطوة، وأُطلق على التطبيق المجاني المعتمد اسم "فيريفيكا سي 10"، ويعمل عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالممر الأخضر ضوئياً، ويعد إثباتاً على استيفاء حامل البطاقة أو تصريح المعايير الصحية للوصول إلى العديد من الأماكن والمواقع الثقافية في إيطاليا مثل: المتاحف والمعارض والمسارح ودور السينما والملاعب الرياضية، والحدائق وحمامات السباحة الداخلية، والمنتجعات، ومناطق للجلوس في الأماكن المغلقة في الحانات والمطاعم.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية عن بيع مزيف على الشبكات الاجتماعية مقابل 100 إلى 200 يورو، والتي يمكن الحصول عليها فقط من خلال تقديم وثيقة هوية وبطاقة صحية، مما سيعرض الجهتين المستفيدة والمزوِرة للمسائلات القانونية حسب القانون الإيطالي.

وكانت الجهات المختصة في إيطاليا قد عثرت على مجموعة تبيع البطاقات الخضراء المزيفة على "التلغرام" مقابل 100 يورو للبطاقة الرقمية، حيث يتم تفعيل البطاقة الخضراء في غضون 48-72 ساعة دون الحاجة إلى التطعيم أو الاختبار أو إظهار دليل على تعافيهم من كوفيد-19، وذلك حسب تصريح من مجلة "ميساجيرو".

وتضم هذه المجموعة 14000 عضو، وتم بيع 1200 جواز سفر صحي مزيف في جميع أنحاء إيطاليا، وذلك عبر تقديم عرض أسعار وطرق دفع مختلفة، حيث ترتفع التكلفة لتبلغ 120 يورو للنسخة الورقية، بينما تبلغ تكلفة أربعة أو ستة تصاريح خضراء في وقت واحد بين 300 يورو إلى 450 يورو.