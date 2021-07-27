الجيش الكاميروني يؤكد مقتل 5 من جنوده ومدني في هجوم لـ "بوكو حرام"

أكد الجيش الكاميروني، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 من جنوده وشخص مدني إثر هجوم نسبه لجماعة "بوكو حرام" على موقع عسكري في بلدة "زيغي" شمالي البلاد قرب الحدود مع نيجيريا.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للجيش الكاميروني قوله "خلال الليلة الماضية هاجم حشد من الإرهابيين المدججين بالسلاح من جماعة بوكو حرام، وعلى متن عدة مركبات تكتيكية خفيفة ، مركز قيادة يقع في بلدة زيغي التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من على الحدود مع نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 5 جنود ومدني".

كانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت بوقت سابق اليوم أن 5 عسكريين قتلوا و17 عنصرا مسلحا آخرين في اشتباكات بين الجيش الكاميروني ومقاتلي جماعة "بوكو حرام" (المحظورة في روسيا)، فجر اليوم الثلاثاء، في منطقة "الشمال الأقصى"، قرب الحدود مع نيجيريا.

وكان مسلحو الجماعة شنوا هجوما، قبل عدة أيام، استهدف موقعا للجيش الكاميروني في بلدة "ساجيمي" بمنطقة "الشمال الأقصى"، أسفر عن مقتل سبعة عسكريين وإصابة 14 آخرين.

يشار إلى منطقة "الشمال الأقصى" في الكاميرون، المتاخمة للحدود مع نيجيريا وتشاد، تتعرض إلى هجمات متكررة من قبل جماعة "بوكو حرام"، منذ عام 2014.

و"بوكو حرام"، هي جماعة سلفية جهادية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وتنشط في شمال نيجيريا.