مينسك تأخذ في الاعتبار لقاء بعض البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة مع المعارضة تيكانوفسكايا

أكد الممثل الدائم لبيلاروس لدى الأمم المتحدة فالنتين ريباكوف، أن بلاده ستأخذ في الاعتبار لقاء بعض البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة مع المعارضة سفيتلانا تيكانوفسكايا، وسترد على ذلك.

موسكو - سبوتنيك. وقال الممثل لوكالة سبوتنيك، "نحن بالطبع لا نستطيع التحكم في كيفية قضاء الممثلين الدائمين للدول لدى الأمم المتحدة وغيرهم من الدبلوماسيين في هذه البعثات وقت عملهم الثمين واجتماعاتهم. إذا كانوا يفضلون قضاء وقت عملهم للقاء شخص لا يمثل أي شخص سوى نفسه، فهذا بالطبع من حقهم".

وأوضح ريباكوف أن مينسك ستأخذ في الاعتبار حقيقة هذه الاجتماعات في بناء العلاقات مع الدول.

ولفت الممثل إلى أن السلطات البيلاروسية تتوقع أن تتخذ واشنطن قرارات بشأن العقوبات ضد مينسك، بناء على محادثة مع السلطات الرسمية، وليس مع زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من أغسطس/آب، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أن الاحتجاجات في بيلاروس تم إعدادها في الخارج، وأن مينسك تواجه ولأول مرة موقف كهذا.

وحذرت روسيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، بما في ذلك الدعوات العلنية للاحتجاجات المناهضة للحكومة.