تركيا تحتجز 231 مهاجرا أغلبهم من أفغانستان كانوا في طريقهم إلى إيطاليا

احتجزت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، قاربا يقل 231 مهاجرا، أغلبهم من أفغانستان في بحر إيجة كان متجها إلى أوروبا.

ووفقا لـ"رويترز"، قال مسؤول في خفر السواحل التركي إن "المهاجرين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا على ما يبدو".

وأضاف أن "أغلب المهاجرين وعددهم 231، كانوا من أفغانستان في حين كان عدد قليل منهم من سوريا وإيران وإريتريا وباكستان".

كما احتجز خفر السواحل مواطنين تركيين كانا يقودان القارب، وتم نقل المهاجرين إلى مركز ترحيل في بلدة أيواجيك بغرب تركيا.

وشهدت تركيا في الأسابيع الماضية تدفقا جديدا للمهاجرين الأفغان الذين عبروا حدودها الشرقية مع إيران، وسط تصاعد العنف في أفغانستان، واحتجزت السلطات التركية قرابة 1500 مهاجر الأسبوع الماضي.