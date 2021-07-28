مصادر رسمية: قطع الطريق البري وخط السكك الحديدية الرابطين بين جيبوتي وإثيوبيا

أعلنت مصادر رسمية إثيوبية، اليوم الأربعاء، قطع الطريق البري وخط السكك الحديدية الرابطين بين جيبوتي وأديس أبابا.

وقالت وكالة "رويترز"، إن جماعات مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى موانئ التصدير والاستيراد في دولة جيبوتى.

وكانت "جبهة تحرير تيغراي"، تسعى خلال الأونة الأخيرة للسيطرة على طرق السكك الحديد بين جيبوتي وإثيوبيا بعد شن هجوم على إقليم عفار حيث تواجدت قوات داعمة لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد في حربه ضد تيغراي.

واتفقت إثيوبيا وجيبوتي، في يونيو/ حزيران الماضي، على زيادة التعاون العسكري بين البلدين، في الوقت الذي أكدت فيه الأخيرة إن العلاقة بين الدولتين تاريخية وقوية ولم تتأثر بأي "عوامل خارجية".

وبحث رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، الجنرال برهانو جولا، اليوم، مع نظيره الجيبوتي الجنرال زكاريا، سبل تعزيز التعاون بين قوات الدفاع في البلدين. وخلال الاجتماع، أكد الجانبان اهتمام حكومتهما بتكرار "قصص النجاح" للمشاركة الشعبية والعلاقات الاقتصادية النموذجية بين البلدين في المجالات الدفاعية أيضا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".