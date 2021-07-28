بريطانيا تقدم 817 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى كينيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها ستقدم 817 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى كينيا في إطار تسليم 9 ملايين جرعة لقاح من نوع أوكسفورد وأسترازينيكا لمساعدة العالم على مواجهة الوباء.

وكان من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في بريطانيا، بحسب "رويترز".

وتعتبر التسعة ملايين جرعة من اللقاح دفعة أولى من التزام المملكة المتحدة بمشاركة 100 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم بحلول يونيو/ حزيران المقبل.

رفعت الحكومة البريطانية، يوم 17 يوليو/ تموز، القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على الحياة اليومية في إنجلترا، في خطوة انتقدها العلماء وأحزاب المعارضة باعتبارها "قفزة خطيرة إلى المجهول".

وتمكنت النوادي الليلية من إعادة فتح أبوابها، وسمح للأماكن الداخلية الأخرى بالعمل بكامل طاقتها، بينما تم إلغاء التفويضات القانونية التي تلزم الأفراد بارتداء الأقنعة والعمل من المنزل.

وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - الذي يخضع للعزل الذاتي بعد إصابة وزير صحته بكوفيد-19 - الجمهور على التحلي بالحذر، وأن ينضم أي متخلف عن تلقي اللقاح إلى ثلثي البالغين في المملكة المتحدة الذين تم تطعيمهم الآن بشكل كامل، وفقا لوكالة "فرانس برس".