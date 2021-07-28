قمة عالمية لإلحاق 175 مليون طفل بالتعليم خلال 5 سنوات

تقود بريطانيا جهودا عالمية لجمع 5 مليارات دولار بهدف مساعدة 175 مليون طفل على الالتحاق بالتعليم خلال السنوات الخمس المقبلة، ومضاعفة فرص الفتيات في الالتحاق بالفصول الدراسية.

ذكرت ذلك الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن قادة العالم يجتمعون في لندن على مدى يومي الأربعاء والخميس، بهدف بحث الاستثمار في التعليم وتحسين فرص الفتيات في الحصول عليه.

وتابعت: "هذا الأمر يتعلق بالقمة العالمية للتعليم التي تستضيفها بريطانيا للمساعدة في جمع 5 مليارات دولار لتعليم 175 مليون طفل على مدى 5 سنوات، إضافة إلى دعم تطوير ملايين المجتمعات، تحت شعار معهن كي يتعلمن.

ما هي الشراكة العالمية من أجل التعليم؟

نشرت روزي بين دياز، مقطع فيديو، قالت إنه يوضح تفاصيل قمة الشراكة العالمية من أجل التعليم التي تحتضنها بريطانيا، مشيرة إلى أنها منظمة دولية تهدف إلى ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة.

ولفتت إلى أن المملكة المتحدة تعتبر الجهة المانحة الرئيسية لهذه الشراكة منذ إنشائها عام 2002، إذ ساهمت في التحاق نحو 160 مليون طفل بالتعليم وبصفة خاصة الفتيات.

يلتقي اليوم وغدا قادة العالم في #لندن 🇬🇧، لبحث الاستثمار في التعليم وتحسين فرص الفتيات👧فيه..إن الأمر يتعلق بالقمة العالمية للتعليم التي تستضيفها بريطانيا للمساعدة في جمع 5 مليارات💰لتعليم 175 مليون طفل على مدى السنوات الخمس المقبلة، ودعم تطوير ملايين المجتمعات #معهن_كي_يتعلمن pic.twitter.com/IiMF2syijZ — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) July 28, 2021

وتشارك المملكة المتحدة وكينيا والشراكة العالمية من أجل التعليم في استضافة قمة التعليم العالمية اليوم وغدا، في لندن، بهدف حث قادة العالم على الاستثمار في التعليم وتحسين فرص الفتيات في الحصول عليه.