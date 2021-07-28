الصين تدعو "طالبان" إلى محاربة الإرهاب وإزالة معوقات السلام الإقليمي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية وانغ يي خلال لقائه مع مدير المكتب السياسي لطالبان (المحظورة في روسيا) في قطر عبد الغني بردار، دعا الحركة الأفغانية إلى "محاربة الإرهاب بحزم".

بكين - سبوتنيك. وقال ليجان في إحاطة إعلامية: "شدد وانغ يي على أن حركة تركستان الشرقية (تنظيم يطالب باستقلال إقليم شينجيانغ عن الصين) تم إدراجها من قبل مجلس الأمن الدولي في قائمة المنظمات الإرهابية الدولية، وتشكل تهديدا مباشرا لأمن الدولة وسلامة أراضي الصين. ومحاربتها مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره".

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن أمله، وفقا للمتحدث، في أن "ترسم طالبان خطاً واضحاً مع المنظمات الإرهابية، وأن تحاربها بحزم، وتزيل العقبات التي تعيق السلام الإقليمي وتنمية التعاون".

وبحسب ليجان، أكد بردار أن حركة طالبان "مخلصة تمامًا في تحقيق السلام، ومستعدة لبذل الجهود للتوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف"؛ مشيرا إلى أن طالبان "لن تسمح باستخدام أراضي أفغانستان لإلحاق الضرر بالصين".

يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، التقي في تيانجين (شمال الصين)، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مدير المكتب السياسي لحركة طالبان عبد الغني بردار.

وتتهم السلطات الصينية تنظيم "تركستان الشرقية"، بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية دولية، من بينها تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا).