انعقاد قمة ثلاثية بين اليونان والأردن وقبرص

شهدت العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأربعاء، عقد قمة ثلاثية بين زعماء كل من اليونان والأردن وقبرص.

وذكرت وكالة "بترا" الأردنية أن الملك عبدالله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عقدوا قمة ثلاثية في العاصمة اليونانية أثينا، للمرة الثالثة.

وأوضحت الوكالة أن القمة ركزت على أهمية البناء على العلاقات المتينة والشراكة التي تجمع بين الدول الثلاثة، بما يتيح توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، وتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وكانت العاصمة المصرية القاهرة قد شهدت، يوم 6 يوليو/ تموز، فعاليات الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى "غاز شرق المتوسط" برئاسة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

وشارك في الاجتماع وزراء الطاقة والعلاقات الخارجية للدول المؤسسين للمنتدى، من قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين، بالإضافة إلى نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي كمراقب.

وشهد الاجتماع توقيع الملا اتفاقية المقر الرئيسي لمنتدى "غاز شرق المتوسط" نيابة عن مصر، وأسامة مبارز القائم بأعمال الأمين العام بالنيابة عن المنتدى، حسبما ذكرت بوابة "أخبار اليوم" المصرية.