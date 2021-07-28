وزير الدفاع الروسي: أمريكا خسرت كل ما يمكن خسارته في أفغانستان

اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الولايات المتحدة، بعد مغادرتها أفغانستان، خسرت كل ما يمكن خسارته، وتحاول مع ذلك كسب موطئ قدم في منطقة آسيا الوسطى.

دوشنبيه - سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "لقد أعلنت الولايات المتحدة للجميع على نطاق واسع: نحن نغادر أفغانستان. هذا بالفعل كذلك".

وأضاف قائلا: "لكن في نفس الوقت تجري مفاوضات مع جميع الدول المجاورة لأفغانستان بشأن إنشاء بعض المراكز اللوجستية، وقواعد لسحب المعدات من هناك".

وتابع: "بالطبع، إنشاء مراكز قادرة على استقبال اللاجئين من أفغانستان أيضاً، أولئك الذين تعاونت معهم الولايات المتحدة لسنوات عديدة ".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت مؤخرا انسحاب ما يزيد عن 95% من قواتها من أفغانستان.

وتخطط الولايات المتحدة الأمريكية لسحب آخر قواتها من أفغانستان، بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلن، في وقت سابق، مغادرة جميع العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف قاعدة "باغرام"، وانتقال السيطرة عليها إلى قوات الدفاع والأمن الأفغانية.