إسرائيل تقر ميزانية دفاع تقدر بنحو 18 مليار دولار لعام 2022

وقال مكتب رئيس الوزاء الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء "كجزء من التفاهمات، تم الاتفاق على أن يتم تجهيز جيش الدفاع الإسرائيلي (جيش الدفاع الإسرائيلي) وتعزيزه وفقًا للتهديدات مع التركيز على عمليات الاستحواذ من شركات الدفاع التي تعمل في الأطراف، وتخصيص 750 مليون شيكل كميزانية للجبهة الداخلية في عام 2022، والنهوض بإصلاح الرعاية الصحية النفسية في جيش الدفاع الإسرائيلي ووضع الميزانية الكاملة لبرنامج "من الزي الموحد إلى الدراسات".

وأضاف "رحب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الدفاع بالاتفاق ودعوا جميع الوزراء والوزارات للتوصل إلى تفاهمات على الفور من أجل الموافقة على ميزانية الدولة بطريقة منظمة في الحكومة والكنيست (الهيئة التشريعية ذات مجلس واحد في إسرائيل)".

يذكر أن وزارة الدفاع في البلاد تعمل بدون ميزانية مناسبة على مدار العامين الماضيين حيث فشلت الحكومة في تمرير الميزانية الوطنية لعامي 2020 و2021، باستخدام ميزانيتها لعام 2019 البالغة 55.3 مليار شيكل. ويُزعم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض عمدا تمرير الميزانية العام الماضي للإطاحة بحكومته وتجنب تسليم منصبه إلى غانتس.