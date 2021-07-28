بريطانيا: نرغب في الانتهاء من تطعيم العالم منتصف 2022

حذر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من أن تطعيم سكان العالم لن يكتمل حتى عام 2024 في ظل معدلات التطعيم الحالية.

وحث الوزير البريطاني الدول الأخرى إلى الانضمام لبلاده في التبرع باللقاح للدول الفقيرة لتقديم موعد الانتهاء من تطعيم سكان العالم إلى منتصف العام المقبل، بحسب "روتيرز".

وقال راب إنه يأمل في أن تتحمل دول أخرى مسؤوليتها بعد أن بدأت بريطانيا في توزيع الدفعة الأولى من 100 مليون جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

وأضاف: "نحن نعرف أنه وفقا للمسار الحالي العالم سيتم تطعيمه بشكل كاف بحلول 2024، أو في نهايته".

وتابع: "نحن نريد أن نرجع بهذا التاريخ إلى منتصف العام المقبل، وهذا سيجعل هناك فارقا كبيرا في الدول المتضررة".

وفي إطار متصل، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها ستقدم 817 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى كينيا في إطار تسليم 9 ملايين جرعة لقاح من نوع أوكسفورد وأسترازينيكا لمساعدة العالم على مواجهة الوباء.

وتعتبر التسعة ملايين جرعة من اللقاح دفعة أولى من التزام المملكة المتحدة بمشاركة 100 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم بحلول يونيو/ حزيران المقبل.