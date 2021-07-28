 اندلاع حريق ضخم في غابات أنطاليا.. فيديو

اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في منطقة مانافجات بمحافظة أنطاليا التركية، وقامت 15 طائرة هليكوبتر في المشاركة بإخماد الحرائق.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة المحلية: "نحاول السيطرة على حريق ضخم في منطقة مانافجات بمشاركة طائرتين و 15 مروحية وست جرافات و 106 سيارات إطفاء في إخماد النيران".

ونشرت قناة NTV التركية مقطع فيديو يظهر دخانًا أسود فوق المدينة في المنطقة المجاورة للمباني السكنية.

وافادت الأنباء أن الحريق اندلع بعد ظهر اليوم، وسببت الرياح القوية انتشار اللهب على مساحات كبيرة في منطقة ماناجوات.