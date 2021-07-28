بايدن يوقع مذكرة لضمان الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية الأمريكية

أعلنت مسؤولة رفيعة المستوى في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيوقع اليوم، مذكرة حول ضمان الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة: "سيوقع الرئيس مذكرة حول الأمن الوطني وتحسين الأمن السيبراني لأنظمة التحكم بالبنية التحتية الحيوية".

وأشارت المتحدثة إلى أن بايدن سيكلف وزارة الأمن الداخلي ووزارة التجارة بالعمل على تحديد الأهداف الرسمية لضمان الأمن السيبراني. كما ستضفي المذكرة الطابع الرسمي على المبادرات الأخيرة للسلطات في هذا المجال، التي تنص على تعاون الشركات بشكل طوعي مع السلطات في هذا المجال.

وختمت المتحدثة بأن السلطات تعول على المشاركة الطوعية للشركات، لكنها لا تستثني جوانب تعاون إلزامية مثبتة في القانون.