الأمم المتحدة: نحو 18 مليون أفغاني يواجهون تحديات إنسانية حادة

صرحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما)، ديبورا ليونز، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 18 مليون أفغاني على الأقل يواجهون تحديات إنسانية حادة.

موسكو - سبوتنيك . وقالت ليونز، في اجتماع لمجلس التنسيق والرصد: "في الوقت الحالي، يعاني ما يقرب من 18 مليون أفغاني من مشاكل إنسانية حادة. وقد تضاعف هذا الرقم منذ العام الماضي؛ اليوم هو بالفعل نصف سكان البلاد. وبينما نحن هنا في هذه القاعة، يجب علينا أولاً وقبل كل شيء التفكير في هؤلاء الـ 18 مليوناً، والذين يحتاجون إلى البقاء على قيد الحياة من الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" المستجد في ذروة الصيف (بالإضافة إلى دول أخرى حول العالم) والجفاف المستمر والقتال الذي أودى بحياة عدد قياسي من السكان الأفغان".

يوم الاثنين الماضي، نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان "يوناما"، تقريرا يفيد بزيادة أعداد القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان في النصف الأول من عام 2021، مع ارتفاع ملحوظ في أعمال العنف في أيار/مايو الماضي، عقب بدء انسحاب القوات الأجنبية.

وكان الرئيس الأفغاني، صرح بحسب وسائل إعلام محلية، أن خطة أمنية سوف تغير الوضع خلال 6 أشهر، في وقت تتسع فيع رقعة سيطرة طالبان على أحياء ومناطق حدودية في البلاد.