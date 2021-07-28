72 شخصية أجنبية تشارك في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني الجديد

قال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي رضا سليمي إن هناك حوالي 70 شخصية أجنبية أبدوا استعدادهم للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب آية الله إبراهيم رئيسي.

وأكد سليمي في تصريحات إلى وكالة أنباء فارس الإيرانية أن "العدد يتزايد سريعا".

ولفت سليمي في إشارة إلى الاجتماع المغلق لمجلس الشورى الإسلامي الذي عقد اليوم "اجتماع اليوم تناول موضوع مراسم أداء اليمين للرئيس المنتخب وتم إجراء التنسيقات اللازمة".

وأوضح سليمي أن مراسم أداء اليمين ستجري في الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينتش) من يوم الخميس 5 آب /أغسطس القادم في مجلس الشورى الإسلامي.

واعتبر سليمي أن هذا العدد الذي أعلن حضور مراسم أداء اليمين "منقطع النظير"، مشيرا إلى أن "النقطة اللافتة هي أن هنالك دولا كانت علاقاتنا معها فاترة خلال الفترة الماضية أعلنت استعدادها المشاركة في هذه المراسم"، دون أن يكشف عن هذه الدول.

ويعتبر الرئيس إبراهيم رئيسي أول رئيس إيراني يخضع للعقوبات الأمريكية، ففي 2019 وأثناء رئاسة دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 9 شخصيات إيرانية بينهم رئيسي، وقالت إنهم يخضعون "لعقوبات ثانوية" أو "عقوبات مضاعفة".