سلطات باراغواي تضبط كمية قياسية جديدة من مادة الكوكايين

أعلنت سلطات باراغواي، اليوم الأربعاء، عن ضبط شحنة كبيرة من مخدرات الكوكايين، كانت معدة للتصدير.

بوينس آيرس - سبوتنيك. وقالت الشرطة الوطنية في بيان: "عملية ضخمة، ضبطت الشرطة الوطنية 3416 كيلوغراما من الكوكايين داخل عبوات مختلفة من السكر جاهزة للتصدير".

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على المخدرات في أحد المستودعات بأحياء العاصمة.

هذا وعثرت سلطات باراغواي، في أكتوبر/ تشرين الأول، على 2.9 طن من الكوكايين متجهة إلى إسرائيل.

و تعد باراغواي، دولة عبور لتهريب المخدرات إلى أوروبا ومناطق أخرى.