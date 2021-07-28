الرئيس الإيراني المنتخب يعتزم تقديم تشكيلته الحكومية إلى البرلمان غدا

يقدم الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، تشكيلته الحكومية المقترحة إلى برلمان البلاد، غدا الخميس.

طهران - سبوتنيك. نقلت وكالة "إرنا" الرسمية، عن عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، محسن دهنوي، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي سيقدم تشكيلته الحكومية، غدا الخميس، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية القائمة في البلاد، وأهمية تعزيز الاستقرار، في أقرب وقت ممكن بالبلاد".

وأوضح عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، أن "لجان البرلمان ستبدأ، يوم السبت المقبل، عقد اجتماعات لدراسة منح الثقة للحكومة المقترحة".

ولفت دهنوي إلى أن الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي سيؤدي، يوم الخميس 5 أغسطس/ آب، اليمين الدستورية رئيسا لإيران، وستقام المراسم، بحضور ممثلين عن 50 دولة.

وانتخب رئيسي رئيسا لإيران في الانتخابات الأخيرة؛ وحصل على 17 مليوناً و950 ألف صوت، من أصل 28 مليونا و933 ألف صوت.