الكاظمي يبحث دور البنك الدولي في تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال زيارته الرسمية التي تستمر عدة أيام، التقى خلالها بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للحكومة العراقية، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الكاظمي استقبل مالباس، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية، التي تشمل مجالات المياه والمطارات والغاز الطبيعي.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يلتقي في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس مجموعة البنك الدولي @DavidMalpassWBG والوفد المرافق له. pic.twitter.com/BgJRWQCxWO — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) July 28, 2021

كما بحث الجانبان سبل التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة خاصة الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى دعم جهود الحكومة العراقية.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، تستمر لعدة أيام، يرافقه فيها وفد حكومي.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية في مجالات المياه، والمطارات، والغاز الطبيعي. ومشاريع الطاقة النظيفة ولاسيما الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، فضلا عن إسناد جهود الحكومة العراقية

@IraqiGovt الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) July 28, 2021

وتتضمن زيارة الكاظمي بحث العلاقات بين واشنطن وبغداد، في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الزيارة تهدف إلى ترسيخ علاقة وثيقة مع واشنطن قوامها الاحترام المتبادل.