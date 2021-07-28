إنجلترا تلغي الحجر الصحي للمطعمين الأوروبيين والأمريكيين اعتبارا من 2 أغسطس

أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس اليوم الأربعاء، أن إنجلترا سوف تسمح بوصول المطعمين بشكل كامل القادمين من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى حجر صحي اعتبارا من 2 أغسطس/ آب.

وقال الوزير إن هذه التغييرات سوف تطبق على الحاصلين على لقاح معتمد في الولايات أو أوروبا، بحسب "رويترز".

وسيبقى القادمون بحاجة إلى الاختبار المعتاد قبل المغادرة والخضوع لاختبار "بي سي أر"، في اليوم الثاني من العودة إلى إنجلترا.

ويوم أمس، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أنه من المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء على فتح أبواب إنجلترا أمام السياح الأوروبيين والأمريكيين الحاصلين على جرعتي اللقاح.

وقالت الصحيفة إن الوزراء البريطانيين بقيادة المستشار ريشي سوناك دفعوا رئيس الوزراء للتحرك بحجة أن الوضع آمن لبدء إعادة استقبال السياح الأجانب بدون الحاجة إلى عزل صحي في حال حصلوا على جرعتي اللقاح.

وسجلت بريطانيا أمس الثلاثاء، أكبر عدد من الوفيات والحالات التي تستدعي دخول المستشفيات جراء فيروس كورونا منذ مارس/ آذار.

ووصل عدد الوفيات الجديدة في بريطانيا إلى 131 حالة جراء فيروس كورونا وهو أعلى إجمالي يومي منذ 17 مارس، وذلك بالرغم من تسجيل 14 وفاة فقط يوم الاثنين، الأمر الذي يشير إلى أن عطلة نهاية الأسبوع ربما تكون قد أثرت على مواعيد تسجيل الوفيات.