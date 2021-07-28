الولايات المتحدة ترسل أكثر من 9 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا لدول في أفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح فايزر إلى جمهورية جنوب أفريقيا و4 ملايين جرعة لقاح موديرنا إلى نيجيريا.

واشنطن – سبوتنيك. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن ذلك في إطار برنامج دعم الدول الأخرى في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في تغريدة الوزارة: "المدير الأول لشؤون أفريقيا والأمن الوطني دانا بينكس أعلنت للتو، أن الولايات المتحدة سترسل أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح فايزر إلى جمهورية جنوب أفريقيا، وأكثر من 4 ملايين جرعة لقاح موديرنا إلى نيجيريا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، عن خطط الولايات المتحدة بالتبرع بـ25 مليون جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لـ49 دولة أفريقية.

وفي بداية تموز/ يوليو، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نية بلده التبرع بـ 500 مليون جرعة اللقاح المضاد لكوفيد-19 لأكثر من 100 دولة حول العالم دون مقابل.