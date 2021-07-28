لودريان: أكدت لنظيري التونسي أهمية السماح لمؤسسات الدولة بمباشرة عملها

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لنظيره التونسي، عثمان جراندي، خلال اتصال هاتفي، أهمية تشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب هناك، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على الهدوء في تونس والسماح لمؤسسات الدولة بمزاولة عملها.

باريس - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء أن "لودريان أكد لنظيره التونسي عثمان جراندي خلال اتصال هاتفي على متابعة فرنسا عن كثب واهتمام للوضع في تونس، وأكد له أهمية تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب التونسي في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد".

وشدد لودريان على "ضرورة الحفاظ على الهدوء وصون دولة القانون والسماح لمؤسسات الدولة بالعودة لمزاولة عملها".

وفي صياغ منفصل، أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، عن أمله في تشكيل حكومة في "المستقبل القريب".

وقال ميقاتي للصحفيين بعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون "أعطيت اقتراحاتي ومعظمها كان في قبول عند فخامة الرئيس وبنفس الوقت أيضا كل ملاحظات فخامة الرئيس يوجد قبول عليها. نحن نسعى وإن شاء الله نستطيع أن نصل إلى حكومة في القريب".

#ميقاتي: لمست قبولا من الرئيس عون لاقتراحاتي وأخذت ملاحظاته بالاعتبار ونسعى للوصول إلى حكومة قريبا https://t.co/nTYrT1urA9 — Elnashra - النشرة (@ElnashraNews) July 28, 2021

وقال نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، يوم الاثنين، إنه سيعمل على تشكيل حكومة لإنهاء الأوضاع المتردية سياسيا واقتصاديا في لبنان، وتنفيذ المبادرة الفرنسية التي تهدف إلى إنقاذ البلاد من الأزمة المالية.