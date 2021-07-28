الخزانة الأمريكية: حددنا مسيرين ماليين لتنظيم "القاعدة" في سوريا وتركيا

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها حددت مسيرين ماليين متعلقين بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (محظور في روسيا) في كل من تركيا وسوريا.

وأوضحت الخزانة في بيان نشرته على موقعها على الانترنت "حدد اليوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أحد المسيرين الماليين للقاعدة ومقره تركيا لتقديم المساعدة المادية للقاعدة، بالإضافة إلى ذلك، قام المكتب بتصنيف أحد جامعي الأموال والمجندين الإرهابيين المقيمين في سوريا لتقديمه الدعم المادي لهيئة تحرير الشام".

Today, the Office of Foreign Asset Control is sanctioning Al-Qa’ida-linked financial facilitators in Turkey and Syria.



More here: https://t.co/TtjFzba5Sd — Treasury Department (@USTreasury) July 28, 2021

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

"تواصل الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وهيئة تحرير الشام جمع الأموال والتجنيد عبر الإنترنت واستغلال القطاع المصرفي الدولي لدعم أنشطتها الإرهابية المستمرة". "تؤكد هذه التصنيفات التزام هذه الإدارة بعرقلة شبكات الدعم للقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى التي تسعى لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها".

وأضافت الخزانة أنه تم توفير المعلومات المصرفية لـ "الشابان" من قبل جامع تبرعات تابع للقاعدة إلى المانحين المحتملين كطريقة لهم لإرسال الأموال لدعم الجهود العسكرية للقاعدة.

استخدم أعضاء "القاعدة" حسابات مصرفية مرتبطة ب"الشابان" لتنسيق حركة الأموال من شركاء عبر شمال أفريقيا وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، واستخدموا بشكل منفصل الشابان لتنسيق تحويل الأموال إلى تركيا.