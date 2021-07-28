وزارة أمريكية تلزم الموظفين بارتداء الكمامات داخل المكاتب

صرحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه سيتعين فورا على جميع الموظفين في الوزارة ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد البدني داخل مكاتب الوزارة، بغض النظر عن حصولهم على اللقاح المضاد لكورونا.

الوزارة التي لديها ما يزيد على 240 ألف موظف استشهدت بتوجيهات مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية التي أعلن فيها عن "تعليمات تهدف إلى ضمان سلامة القوى العاملة"، بحسب "رويترز".

وذكرت الوزارة أن هذا التغيير الخاص بارتداء الكمامة جاء على خلفية توجيهات من مراكز السيطرة على المرض والوقاية منها الصادرة يوم أمس الثلاثاء، في إطار توضيحها للمتطلبات الجديدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الثلاثاء إن زيادة الالتزام بارتداء الكمامات والحصول على اللقاحات الواقية من فيروس كورونا أفضل وسائل تجنب الإغلاق في المناطق التي ينتشر فيها متحور "دلتا".

وفي إطار متصل، ذكر الرئيس الأمريكي أن إدارته تدرس إذا ما كانت ستطلب من الموظفين الفيدراليين الحصول على اللقاح.

ولم تحقق إدارة بايدن هدفها المتمثل في تلقي 70 في المائة من الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 بحلول 4 يوليو/ تموز.

ووفقا لبيانات حكومية، تلقى 67 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تم تطعيم 58 بالمائة بشكل كامل.