برلماني روسي: موسكو والدول الإسلامية نموذج للتعاون الخالي من النزاعات

قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، اليوم الأربعاء، إن تجربة 15 عامًا، من مشاركة روسيا كمراقب في منظمة التعاون الإسلامي، أثبتت أن روسيا والدول الإسلامية تمثل نموذجًا للتعاون الخالي من النزاعات في عالم متعدد الأقطاب.

موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات كاراسين، في منتدى الذكرى الخامسة للدبلوماسيين الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال كاراسين: ""كانت فترة الخمسة عشر عامًا من الاتصالات الوثيقة بين روسيا والدول الإسلامية حافلة بالأحداث المهمة لبلدنا والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي".

وأضاف: "لقد اقتربت روسيا والدول الإسلامية على أساس مقاربات متوازنة لعدد من مشاكل النظام العالمي الحديث، مؤكدين من خلال تفاعلهم على إمكانية التعاون الخالي من النزاعات بين الحضارات في ظروف عالم متعدد الأقطاب".

وأشار كاراسين، إلى أن منتدى الدبلوماسيين الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي أصبح منصة نقاش جيدة تقوم على مبادئ دبلوماسية علاقات أفقية، حظي فيها الموظفون الشباب الحاليون في وزارات الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي على فرصة فريدة للتواصل مع شخصيات عامة وسياسية معروفة ودبلوماسيين وممثلين عن الهيئات الحكومية.

ومجلس الدبلوماسيين الشباب هو مؤسسة مجتمع مدني تابعة لوزارة الخارجية الروسية، أنشئت عام 2001، وتعنى برفع المؤهلات المهنية للموظفين الشباب، والحفاظ على تقاليد الدبلوماسية الروسية العريقة، والتعريف بكيفية التصرف والتعامل في الظروف الاجتماعية والحياتية المختلفة.