مستقبل النفط الأمريكي من وجهة نظر شركة عالمية مختصة

كشفت شركة "هيس كورب" المنتجة للنفط، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة من الخام قد يستغرق أكثر من أربع سنوات حتى يصل إلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "رويترز" شهدت أسعار الخام الأمريكي زيادة ملحوظة تجاوزت الـ 50 في المئة هذا العام، لكن في خروج عن دورات الازدهار السابقة، لجأ منتجو النفط الصخري إلى خططهم المعلنة سابقا للإنفاق والإنتاج لتوفير عوائد أكبر للمستثمرين عن طريق عمليات إعادة الشراء أو توزيعات الأرباح.

ونقلت مصادر صحفية عن الرئيس التنفيذي جون هيس تأكيده في مؤتمر للإعلان عن أرباح الشركة "لن ينمو النفط الصخري بالمستوى الذي كان ينمو به في السنوات الخمس الماضية... سيكون من الصعب الوصول إلى مستويات ما قبل كوفيد البالغة 13 مليون برميل يوميا ربما لثلاث أو أربع سنوات."

وبحسب المصادر قال هيس إن الطلب العالمي على النفط يبلغ حوالي 98 مليون برميل يوميا، أو ما يقل بحوالي مليوني برميل عن مستويات ما قبل كوفيد-19.

الجدير بالذكر أن أسعار النفط كانت قد هبطت قرابة دولار الاثنين الماضي، إذ بددت المخاوف بشأن الطلب الناجمة عن انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا وكذلك سيول في الصين أثر التوقعات بشح الإمدادات خلال بقية العام.