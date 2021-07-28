أردوغان: شعلة الغاز تضيء لأول مرة في البحر الأسود

قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، إن شعلة الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود، تضيء وسط البحر، لأول مرة.

وأكد تقرير مطول لوكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في حفل إشعال الغاز المكتشف في حقل صقاريا، الواقع بالبحر الأسود، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، الأربعاء، إن شعلة الغاز الطبيعي المُكتشف في #البحر_الأسود، تضيء لأول مرة وسط البحر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في حفل إشعال الغاز المُكتشف في حقل صقاريا بالبحر الأسودhttps://t.co/uLG74yxYNY pic.twitter.com/yERdHmTnmb — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 28, 2021

وشدد أردوغان على أنه ولأول مرة، أوقدت بلاده شعلة غاز البحر الأسود بعدما اكتشفته بلاده، وبدأت باستخراجه من مئات الأمتار تحت الأرض، موضحا أن تركيا أنهت اعتمادها على الخارج، عبر الكفاءات الفنية التي مكنتها من أعمال حفر آبار الغاز الطبيعي لمئات الأمتار تحت الأرض.

وأشار الرئيس التركي إلى أن آبار الغاز الطبيعي التي حفرتها بلاده في البحر الأسود ليست الأولى، ولن تكون الآبار الأخيرة، لافتا إلى أن تركيا ستقلص اعتمادها على المصادر الأجنبية لتلبية احتياجاتنا من الغاز الطبيعي، منوها إلى أن هناك من يحاول إثناء بلاده عن استمرار عمليات التنقيب بوسائل مختلفة، من بينها العقوبات والتهديدات، إلا أن تركيا لن تخضع لأي منها.