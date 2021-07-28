صندوق النقد الدولي: أجرينا محادثات "بناءة جدا" مع رئيس أوكرانيا

قالت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنها أجرت محادثة هاتفية "بناءة جدا" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضافت كريستالينا جورجيفا، أن بعثة للصندوق ستزور أوكرانيا في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكتبت جورجيفا على تويتر "مكالمة هاتفية بناءة جدا مع الرئيس زيلينسكي.. بشأن التقدم الاقتصادي الراسخ الذي حققته أوكرانيا في ظل برنامج صندوق النقد الدولي."

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine’s sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2021

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين في وقت سابق اليوم، أن أوكرانيا تتوقع الحصول على شريحة ثانية في برنامج قرض بقيمة خمسة مليارات دولار مع صندوق النقد بعد أن أوفت بكل تعهداتها.

وتقديم قروض في ظل البرنامج تأجل مرارا بسبب الوتيرة البطيئة للإصلاحات في أوكرانيا، ومخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.