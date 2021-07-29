مقتل شخصين وتضرر 1500 منزل جراء هطول أمطار غزيرة في شمال نيجيريا

لقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وتضرر حوالى 1500 منزل جراء هطول أمطار غزيرة يوم الاثنين في ثلاث مناطق حكومية محلية بولاية كاتسينا شمالي نيجيريا.

جاء ذلك وفقا لما نشرته وكالة إدارة الطوارئ الحكومية يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوكالة عمر محمد للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد في كاتسينا عاصمة الولاية، إن الأمطار الغزيرة، التي استمرت قرابة خمس ساعات، تسببت في مقتل شخصين.

وذكر المسؤول، أن "أكثر من 800 منزل تضررت في فاسكاري و400 في بينداوا و300 في مناطق سابوا بالولاية على التوالي".

وأضاف أن الوكالة تدرس بالفعل كيفية مساعدة الضحايا.

كانت السلطات النيجيرية قد أصدرت في مايو/أيار تحذيرا إلى 28 من أصل 36 ولاية وكذا إقليم العاصمة الاتحادية في البلاد، حذرت فيه من حدوث فيضانات شديدة هذا العام.