زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب الساحل الشمالي لبيرو

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة قرب الساحل الشمالي بيرو، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال ضرب على عمق 31.3 كيلو متر وعلى بعد 83 كيلو متر الجنوب الغربي لسانتياغو دي كاو ببيرو.

Prelim M5.7 Earthquake near the coast of northern Peru Jul-29 00:32 UTC, updates https://t.co/HMcTKZmkmu — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) July 29, 2021

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (8.341 جنوبا) وخط طول (79.895 غربا).

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.