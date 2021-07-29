مستشار أردوغان: نأمل في إرساء قواعد الاستقرار في ليبيا وأفغانستان بعيدا عن التدخل الأجنبي

أكد مستشار الرئيس التركي، مجاهد كوتشوك يلماز، أن تركيا تأمل في إنهاء الصراعات وتحقيق الاستقرار في ليبيا وأفغانستان بدينامياتها الداخلية بعيدا عن التدخلات الخارجية.

قازان- سبوتنيك. وقال كوتشوك يلماز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "موقف تركيا الأساسي حيال ليبيا بشكل خاص ومناطق النزاع حول العالم بشكل عام يقوم على تحديد تلك المناطق مصيرها بنفسها ووقوفها على قدميها بديناميتها الداخلية بعيدا عن التدخلات الأجنبية والإرهاب".

وأعرب كوتشوك يلماز عن تمنياته بتأسيس النظام الديمقراطي في ليبيا بأقرب وقت ممكن، مضيفا: "كنا نتمنى لو لم تكن هناك حاجة لتدخل الدول الأجنبية في ليبيا وإنهاء حالة الصراع في البلاد وتأسيس النظام الديمقراطي بأقرب وقت ممكن".

وتابع: "الموقف العام لتركيا حيال المشاكل حول العالم وليس ليبيا فقط يقوم على إرساء قواعد الديمقراطية والاستقرار في مناطق النزاع".

وفيما يتعلق برغبة تركيا بإدارة وتأمين مطار كابول الدولي في أفغانستان، أكد مستشار أردوغان "أن هذا الموضوع لا يزال في مهده" مشيرا إلى أن "البلاد تعاني من حالة صراع وعدم استقرار مستمر منذ عام 1979".

وأعرب عن أمله في أن تتمكن أفغانستان من الوقوف على قدميها بدينامياتها الداخلية، بحيث يتم بناء هيكل إداري مستقر وسلمي دون الحاجة لتدخلات الدول الأجنبية".

كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أعلن في شهر حزيران/يونيو الماضي، أن قواته المنتشرة في ليبيا، "ليست قوة أجنبية"؛ حيث أنها جاءت بدعوة من الدولة الليبية، وتؤدي مهمتها في مجال التدريب والاستشارات العسكرية.