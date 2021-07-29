وصول سفينة "إيفر جيفن" التي سدت قناة السويس إلى روتردام

وصلت سفينة الحاويات "إيفر جيفن" التي علقت في قناة السويس المصرية لمدة ستة أيام في شهر مارس/ آذار، إلى ميناء روتردام الهولندي اليوم الخميس، بعد أن أفرجت عنها السلطات المصرية.

وقال الميناء إنه من المقرر أن ترسو السفينة في محطة "إي.سي.تي" دلتا في روتردام، لتفريغها حتى الثالث من أغسطس/ آب قبل أن تغادر إلى فيليكستو في إنجلترا.

وعلقت السفينة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس بسبب الرياح الشديدة في 23 مارس، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

ويمر نحو 15 في المئة من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، بحسب ما نقلت "رويترز".

غادرت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 18300 حاوية، مصر في السابع من يوليو/تموز، بعد 106 أيام من احتجازها في الجزء الجنوبي من القناة.