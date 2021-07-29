إيران تتسلم من روسيا عاشر شحنة من لقاح "سبوتنيك V"

تسلمت السفارة الإيرانية في موسكو، أمس الأربعاء، الشحنة العاشرة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، وتضم 100 ألف جرعة.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إنه سيتم إرسال هذه الشحنة من لقاح "سبوتنيك V"، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، على متن طائرة تابعة لشركة "آسمان" للطيران الإيرانية، ليبلغ عدد الجرعات المرسلة من روسيا إلى إيران أكثر من مليون جرعة لغاية الآن.

يأتي ذلك بعد اتفاق أبرمته إيران مع روسيا، في فبراير/شباط الماضي، تقوم روسيا بموجبه بتزويد إيران بـ 2 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، كما وقّع الطرفان قبل أيام اتفاقا آخر يتضمن 60 مليون جرعة لتطعيم 30 مليون شخص.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، أن لقاح كورونا الإيراني - الكوبي أحد أنجح اللقاحات في العالم.

ونقلت وكالة "إرنا، يوم الأحد الماضي، عن سعيد نمكي، أن اللقاح الذي تقوم إيران بإنتاجه، حاليا، بالتعاون مع كوبا، سيكون أحد أنجح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم.

جاءت تصريحات وزير الصحة الإيراني على هامش لقائه، مع فيسنتي وورث، رئيس "مؤسسة فينلاي"، أحد الشخصيات العلمية العاملة في مجال اللقاحات الطبية عالميا، موضحا أنه بحث معه ملف إنتاج لقاح كورونا الإيراني الكوبي، والاختبارات السريرية التي أجريت على هذا اللقاح، حتى الآن.

وأشار سعيد نمكي إلى أن اللقاح الجديد سيكون مختلفا عن غيره من اللقاحات الموجودة، في المرحلة الراهنة، المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منوها إلى أن الشركة المحلية المنتجة للقاح "كوف إيران بركت" الإيراني، ستسلم وزارة الصحة مليوني و200 ألف جرعة من هذا اللقاح، ابتداءً من هذا الشهر، وبشكل أسبوعي.