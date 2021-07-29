الخارجية الروسية: موسكو تشك في أن الصين سترسل قوات إلى أفغانستان

قال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، ومدير القسم الثاني لآسيا في وزارة الخارجية الروسية، إن الصين لن ترسل قوات إلى أفغانستان بعد مغادرة الجيش الأمريكي هناك.

وقال في إفادة صحفية في وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا"، ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن للصين أن تحل محل الولايات المتحدة في أفغانستان، "لا أشاطر وجهة النظر هذه".

وفي حديثه عن احتمال دخول كتيبة عسكرية صينية إلى أفغانستان، أعرب كابولوف عن شكوكه في حقيقة مثل هذا السيناريو.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه "على أي حال، لا يوجد سبب واحد للحديث عن هذا".

واندلعت اشتباكات عنيفة في أنحاء البلاد خلال الشهرين المنصرمين في الوقت، الذي تشن فيه طالبان (الحركة المحظورة في روسيا) هجمات كبرى وتسيطر على مناطق ريفية ومعابر حدودية وعواصم إقليمية، ما دفع القوات الأفغانية والأمريكية لشن ضربات جوية في مسعى لدحر المتشددين.

ويلتقي مفاوضون في العاصمة القطرية الدوحة في الأسابيع الأخيرة، لكن دبلوماسيين حذروا من أن محادثات السلام لم تحقق تقدما كبيرا منذ بدايتها في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.