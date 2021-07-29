زراعة أعضاء بشرية في أبوظبي… أول عملية طبية من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية

شاركت فرق طبية إسرائيلية وإماراتية في عملية لوجيستية دقيقة لنقل أعضاء بشرية بين الإمارات وإسرائيل، في حدث وصفه الإعلام الرسمي الإسرائيلي بأنه تاريخي.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" الإسرائيلية الرسمية، إن أمس الأربعاء كان يوما تاريخيا، مشيرة إلى أنه تم نقل كلى بشرية بين إسرائيل وأبوظبي.

وتابعت: "ثمار السلام بين الإمارات وإسرائيل تفوق الخيال".

وأوضحت أنه تم، اليوم الخميس، زراعة 3 كلى بشرية شارك فيها عائلتين من إسرائيل وعائلة من أبوظبي، مشيرة إلى أن العمليات الثلاثة شارك فيها طواقم متنوعة تشمل العديد من فروع الصحة والإدارة.

ثمار السلام بين #إسرائيل_الإمارات تفوق الخيال.

سجل يوم امس يوما تاريخيا بفضل نقل كلية من اسرائيل الى ابو ظبي ومن ابو ظبي الى اسرائيل تمت اليوم زراعة 3 كلى منها ٢ في إسرائيل ١ في ابوظبي في عملية لوجستية دقيقة شملت العديد من الطواقم في شتى فروع الصحة والادارة @המרכז הלאומי להשתלות pic.twitter.com/XXGlrITsRU — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 29, 2021

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في تقرير عن زراعة الأعضاء في إسرائيل والإمارات، إن عمليات نقل الكلى شملت 3 عائلات اثنين منها في إسرائيل والثالثة في أبوظبي، مشيرة إلى أنه بينما كانت كلية إحدى المتبرعين في إسرائيل تتجه إلى أبوظبي لزراعته إلى متلق، كانت كلية خاصة بامرأة متبرعة تتجه إلى إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن تبادل الكلى البشرية بهذه الطريقة يحدث عندما يكون هناك شخص يحتاج إلى زراعة كلى، لكن أقاربه الذين يريدون التبرع لا يوجد ملاءمة بين أعضائهم وجسد المتلقي.

وفي هذه الحالة يقوم قريب المتلقي بالتبرع لشخص غريب، بينما يحصل قريبه على كلية ملائمة من طرف ثالث، في عملية طبية معقدة.

ونوهت الصحيفة إلى قول رئيس المركز الإسرائيلي لزراعة الأعضاء رافي باير، إن عملية تبادل نقل الكلى بين إسرائيل والإمارات مثير للغاية، مشيرا إلى أنها أول مرة يتم فيها مثل هذه العملية بين دولة عربية وإسرائيل.

يذكر أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقية سلام، في سبتمبر/ أيلول 2020، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.