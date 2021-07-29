مسؤولون إسرائيليون يزورون مجموعة "إن إس أو" التجسسية... بعد الإعلان عن فتح تحقيق عاجل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الأربعاء، بأن مسؤولين إسرائيليين زاروا مجموعة "NSO" للتحقيق فيما نسب إليها من استخدام تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية للشركة في مجال التجسس.

ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، مساء أمس الأربعاء، عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن عددا من المسؤولين الحكوميين زاروا مقر المجموعة بعد نشر تقارير تفيد بأن برامج الشركة تستخدم للتجسس على النشطاء السياسيين والصحفيين حول العالم.

وأكدت الصحيفة العبرية أن فريق التفتيش أو التحقيق الإسرائيليين يضم مندوبين عن وزارة الدفاع والأمن الوطني والموساد وأجهزة ومؤسسات أخرى، على أن يفتح تحقيق فيما إذا كانت الشركة الإسرائيلية قد انتهكت شروط التصدير الدفاعي الصادرة من وزارة الدفاع في بلادها، ومدى استخدام برامجها بطريقة مخالفة لتلك الشروط.

وتزامنت زيارة فريق التحقيق الإسرائيلي مع وصول وزير الدفاع، بيني غانتس، إلى باريس للقاء نظيرته الفرنسية، للتأكيد على أنه تم فتح تحقيق إسرائيلي مع المجموعة "NSO".

ويأتي التحقيق الإسرائيلي بعد أن انفجرت، قبل أيام، فضيحة تجسس عالمية على مسؤولي دول وصحفيين ونشطاء حقوقيين، عبر استخدامهم برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، في وقت تم توجيه الاتهام إلى أجهزة استخبارات عدة في دول حصلت على البرنامج الإسرائيلي "NSO"، على رأسها المكسيك والهند والمغرب.