إيران: مستعدون للوساطة بين أذربيجان وأرمينيا

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن استعدادها للوساطة بين أذربيجان وأرمينيا، لإقرار السلام بينهما.

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الخميس، عن سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إعلان حكومة بلاده استعدادها لتقديم أي مساعدة من أجل تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن خطيب زادة قلقه حيال استمرار الاشتباكات الحدودية بين القوات العسكرية الحدودية لكل من أذربيجان وأرمينيا، مشددا على وجوب ضبط النفس من قبل الجانبين، وأهمية التسوية السلمية للصراعات الحدودية بين البلدين.

وأعرب المسؤول الإيراني عن أسف بلاده لسقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين، مشيرا إلى أهمية الحاجة إلى ضبط النفس بين أرمينيا وأذربيجان، وكذلك تسوية الخلافات الحدودية بينهما بالطرق السلمية وليس العسكرية.

وطالب سعيد خطيب زادة الطرفين، الأذربيجاني والأرميني، بوجوب تجاوز التوترات والنزاعات بينهما، وضرورة احترام الجميع للحدود المعترف بها دوليا، مناشدا الإسراع بتحقيق سلام دائم في منطقة جنوب القوقاز.

وفي سياق متصل، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أرمينيا، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود، عبر إطلاق نار على وحداتها المتمركزة في قرية زييليك، في إقليم كيلبجار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "القوات الأرمينية خرقت مجددا اتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفة أنه "في 29 يوليو/تموز، استهدفت وحدات القوات المسلحة الأرمينية في إقليم باساكشر، القوات الأذربيجانية في إقليم كيلبجار، عبر إطلاق نار وقنابل يدوية".

وتابعت الوزارة أن "قواتها ردت على إطلاق النار"، مؤكدة أن "وحدات الجيش الأذربيجاني تسيطر على الموقف الآن".

وتصاعدت التوترات مجددا على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ونددت واشنطن في بيان بهذا التصعيد، وطالبت كل الأطراف بالالتزام باتفاق إطلاق النار.

وأمس الأربعاء، أعلنت أرمينيا، عن مقتل ثلاثة من جنودها في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان قرب منطقة جيغاركونيك. وفي وقت لاحق، أعلن الجانبان توصلهما لاتفاق برعاية روسية على وقف إطلاق النار في محاولة لتهدئة التوترات.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن الاتفاق تم بوساطة قوات حفظ السلام الروسية.