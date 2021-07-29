خارجية مولدوفا تستدعي سفيرها لدى روسيا للتشاور

أعلنت وزارة خارجية مولدوفا، اليوم الخميس، أنه تم استدعاء سفير مولدوفا لدى روسيا، فلاديمير غولوفاتوك، إلى كيشيناو للتشاور وتقييم أنشطة البعثة الدبلوماسية.

كيشيناو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية المولدوفية: "وفقا للقانون، استدعت وزارة الخارجية السفير فلاديمير غولوفاتوك، إلى كيشيناو لفترة غير محددة للتشاور وتقييم أنشطة البعثة الدبلوماسية، فضلا عن الجوانب المتعلقة بسلوكه".

هذا ودعت الخارجية الروسية، في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها ممثلو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حول العمليات السياسية الداخلية في مولدوفا.

وأشارت الوزارة إلى أن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في كيشيناو، بيتر ميخالكو، خلال مقابلة أجراها مع بوابة المعلومات "ميديا آزي"، انتقد عمل مجلس تنسيق البث التلفزيوني والإذاعي في مولدوفا ووصفه بأنه "لا يستحق الثقة"، ودعا إلى "إنشاء آلية تشريعية لحماية مولدوفا من التضليل الإعلامي".

وجاء في بيان صدر عن قسم الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية: "ندعو مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إظهار القواعد الأساسية للأخلاق الدبلوماسية والامتناع عن التدخل الصريح في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".

كما نوهت الوزارة إلى أنه وبالإضافة إلى ذلك، وصف ميخالكو في مقابلة مع "كوتوديانول" القوانين التي تم إقرارها في ديسمبر/كانون الأول 2020، بأنها "متناقضة وتؤدي إلى تراجع البلاد من حيث الإصلاحات والوفاء بالالتزامات تجاه الشركاء الدوليين".

وتابعت وزارة الخارجية الروسية في تعليقها: "لسوء الحظ، فإن مثل هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مولدوفا، والتي تعتبر تدخلا صريحا في الشؤون الداخلية للبلاد، أصبحت نشاطا اعتياديا بالنسبة له".

وقال بيان الوزارة: "لمن المؤسف أكثر، في هذه المرة، أن هذه التصريحات دعمت من قبل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين في كيشيناو". ويشير بيانهم المشترك في 25 فبراير إلى أن الاتحاد الأوروبي يتصرف في مولدوفا "بروح التعاون والشراكة" ومع "الاحترام الكامل لاستقلال وسيادة جمهورية مولدوفا".

وأضافت الوزارة: "من المستبعد أن تصريحات ميخالكو للسلطات المولدوفية يمكن تقييمها على أنها انعكاس لروح الاحترام والشراكة تجاه مولدوفا".

واختتم البيان قائلا: "نأمل بأن يتذكر زملاؤنا الأوروبيون أن مولدوفا، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لديها التزامات دولية في إطار هياكل التكامل الأورو-آسيوية ، كونها دولة عضو في رابطة الدول المستقلة ولها صفة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".