السلطات في مرماريس التركية تخلي الفنادق بسبب حرائق الغابات

بدأت السلطات التركية في مرماريس إجلاء السكان المحليين والسياح من الفنادق بعد انتشار الحرائق في الغابات القريبة من المنتجعات السياحية.

ونشرت قناة NTV التركية، لقطات تظهر الحرائق في الغابات المجاورة للمباني السكنية والفنادق.

وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة التركي بكير باكديميرلي، إن خمس مروحيات وطائرة واحدة و30 عربة إطفاء تشارك في إخماد الحرائق بمنطقة مرماريس.

وأعلنت إدارة محافظ أنطاليا، اليوم، اندلاع حريق ضخم في غابات منطقة مانافجات. وتشارك طائرتان و19 مروحية و192 عربة إطفاء في إخماد النيران.

واشارت إلى أن الرياح القوية والطقس الحار تسبب في انتشار اللهب بسرعة على مساحة كبيرة.