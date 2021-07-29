بايدن: اقتصاد أمريكا يعود لمستويات ما قبل الجائحة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تنهض مجددا بإحصائيات تؤكد أن اقتصادها يتعافى ويعود إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا، التي بدأت عقب ظهور الفيروس نهاية 2019.

وكتب بايدن في موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "أمريكا تعود للنهوض مجددا"، مضيفا: "الأرقام الجديدة للناتج المحلي الإجمالي تعيد اقتصاد أمريكا إلى مستويات ما قبل الجائحة".

وقال الرئيس الأمريكي: "بدون شك... لم تكن تلك النتائج من قبيل الصدفة".

وتابع: "إنها نتيجة مباشرة للجهود التي قدمناها لإيصال المساعدات المالية للعائلات والشركات الصغيرة والمجتمعات الموجودة في عموم البلاد".

America is on the move again, and today’s new GDP numbers put our economy back at pre-pandemic levels.



Make no mistake: this growth is no accident, it’s a direct result of our efforts to deliver economic relief to families, small businesses, and communities across the country. — President Biden (@POTUS) July 29, 2021

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد عام 2019، وتحوله إلى وباء عالمي، تضرر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية مثل باقي اقتصادات العالم، بسبب عمليات الإغلاق التي استمرت لفترات طويلة وتسببت في تعطيل غالبية المنشآت التجارية.

وتسبب ذلك في أزمة سياسية قادها الديمقراطيين، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري.

واستغل الديمقراطيون بقيادة بايدن تلك الأزمة الاقتصادية، في الهجوم على ترامب، خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، التي انتهت بفوز بايدن، ووصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض مجددا.