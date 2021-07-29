الحكم على رجل أعمال صيني بالسجن لمدة 18 عاما بسبب انتقاده للحكومة

والملياردير الصيني، سان داوو (67 عاما)، هو مالك واحدة من أكبر الشركات في إقليم هيبي شمالي الصين، في ظل تنوع أنشطتها من تصنيع اللحوم وطعام الحيوانات الأليفة إلى المدارس والمستشفيات.

سان مذنب بسبب "إثارة نزاعات والتسبب في متاعب"، بالإضافة إلى تهم أخرى من بينها الاستيلاء على الأراضي الزراعية بشكل غير قانوني، وحشد الناس لمهاجمة هيئات حكومية وعرقلة عمل الموظفين في الدوائر الحكومية ومنعهم من أداء واجباتهم.

وتم فرض غرامة عليه بقيمة 3.11 مليون يوان (478.697 دولار).

وأضاف الموقع أن سان أنكر الاتهامات التي وُجهت له في جلسة استماع قبل المحاكمة، ولكنه اعترف بأنه ارتكب أخطاء، منها نشر رسائل عبر الإنترنت.

وذكر الموقع أن سان قد انتقد في الماضي السياسات الحكومية في المناطق القروية، وكان من القلائل الذين اتهموا الحكومة علانية بالتستر على تفشي إنفلونزا الخنازير في أفريقيا، الذي أثر على مزارعه في عام 2019.