مصرع 3 أشخاص في حرائق الغابات جنوبي تركيا

أعلن وزير الزراعة التركي، بكر باكدميرلي، اليوم الخميس، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم بحريق في غابة جنوبي البلاد.

وبحسب "رويترز"، فقد تم إجلاء أكثر من مئة شخص ممن احتاجوا علاجا طبيا أو تكبدوا خسائر في الممتلكات بسبب حرائق الغابات.

وأدى الطقس الحار والرياح القوية إلى انتشار الحريق حول بلدة مانافجات التي تقع مسافة 75 كيلومترا شرقي منتجع أنطاليا والقرى القريبة منها. وتم إجلاء العديد من المناطق المأهولة أمس الأربعاء.

وقال الوزير إنه تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 82 عاما أثناء إخلاء منطقة كيبزبليني التي تبعد 16 كيلومترا شمال شرقي مانافجات، مضيفا أنه تم إنقاذ عشرة بقارب بعدما تقطعت بهم السبل عند سد أويمابينار القريب.

وأضاف في وقت لاحق أنه تم العثور على جثتين في منطقة دجيرمنلي في أنطاليا على بعد نحو 20 كيلومترا شرقي مانافجات، مشيرا إلى استمرار جهود السيطرة على الحريق.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث أن الحرائق أثرت على 122 بينما يتلقى 58 علاجا طبيا.

وقالت إن طائرة لمكافحة الحرائق وأخرى مسيرة و19 طائرة هليكوبتر ونحو 250 مركبة و960 منقذا يشاركون في جهود السيطرة على الحريق، بينما أرسلت جمعية الهلال الأحمر التركية طواقم عمل ومواد غذائية للمنطقة.