روسيا والصين تجريان تدريبات مشتركة بمشاركة 10 آلاف عسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا والصين ستجريان تدريبات مشتركة "التعاون-2021" في منتصف أغسطس/ آب المقبل، بمشاركة نحو 10 آلاف عسكري.

موسكو - سبوتنيك . وحسب بيان الدفاع الروسية، فإنه وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا بين روسيا والصين، "ستشارك وحدات قتالية من الجيش الروسي ، في المناورات الاستراتيجية الروسية الصينية المشتركة التي ستقام في منتصف أغسطس 2021 على أراضي الصين".

وأضاف البيان أنه

"من المقرر أن يشارك في المناورات، طائرات حربية وبطاريات مدفعية، ومدرعات، حيث سيصل العدد الإجمالي للقوات المشاركة إلى 10 آلاف شخص تقريبا".

وأشار البيان إلى أن "المناورات ستجرى في مركز تدريب القوات البرية للجيش الصيني، كما سيتم تشكيل هيئة قيادية مشتركة للإشراف المناورات".

وأوضح البيان أنه "سيتم التدرب على قيادة القوات وإدارتها، ومراقبة الوضع القتالي، وتنظيم الاستطلاع، والإبلاغ، وتدمير قوات العدو بواسطة النيران الصديقة، والأمن المعلوماتي".

ووفقا للبيان، فإن "الهدف من المناورات هو تعزيز العلاقات الروسية الصينية، والشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وزيادة مستوى التعاون العسكري والصداقة بين القوات المسلحة في البلدين، وإظهار تصميم وقدرة روسيا والصين على محاربة الإرهاب بشكل مشترك".