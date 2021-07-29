صحيفة: أمريكا تخطط لمنع إيران من تصنيع طائرات مسيرة بحملة عقوبات

تخطط الولايات المتحدة الأمريكية "لحملة عقوبات" لمنع إيران من إنتاج الطائرات بدون طيار وصواريخ موجهة، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن الخطة الموجهة ضد قدرات إيران، في توجيه "ضربات دقيقة باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة"، مرتبطة بمخاوف بشأن التهديد الذي تشكله هذه الأسلحة على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وذكرت أن ممثلي الأجهزة الأمنية الغربية يرون في قدرات الجمهورية الإسلامية "تهديدا مباشرا للاستقرار في الشرق الأوسط"، بالإضافة لبرامج إيران النووي وتطوير الصواريخ الباليستية.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة فرضت في السابق عقوبات على برنامج إيران النووي، لتكون الإجراءات التقييدية أكثر فعالية ضد شبكة المشتريات الإيرانية - على سبيل المثال، ضد موردي قطع الغيار "المستخدمة لإنشاء طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة عالية الدقة".

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة: "هذا جزء من نهج شامل، لذلك نحن نتعامل مع جميع جوانب التهديد الإيراني".

وأشار مصدر آخر للصحيفة إلى أن الطائرات الإيرانية بدون طيار "أصبحت تشكل تهديدًا متزايدًا" لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق، ولم يقدم ممثلو إيران في الأمم المتحدة في نيويورك أي تعليق أيضًا.

وفرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية قوية على طهران، بعد انسحابه من الاتفاق الموقع بين مجموعة "5+1" و إيران في 2015، لترد بخفض التزاماتها ضمن الصفقة النووية، منذ 2019.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.

وفي المحادثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 النووي يختلف الجانبان الأمريكي والإيراني على الخطوات التي يتعين اتخاذها وتوقيت إزالة الشكوك المتبادلة وضمان الامتثال الكامل ببنوده.