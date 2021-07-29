واشنطن تبحث عن بلد مضيف لاستقبال مترجمين أفغان

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ما تزال تبحث عن بلد مضيف لاستقبال مترجمين أفغان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ستستقبل قريبا الدفعة الأولى من المترجمين الفوريين الأفغان، بالتزامن مع استكمال الانسحاب الأمريكي من البلاد، في وقت لا تزال تبحث عن بلد مضيف للآخرين.

وأشارت قناة "فرانس 24"، في تقرير مطول لها، اليوم الخميس، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي في زيارة إلى الكويت، على خلفية أنباء ترددت عن إبرام اتفاق مع الكويت لاستضافة هؤلاء المترجمين الأفغان وعائلاتهم، إلا أن أنتوني بلينكن لم يقم بأي إعلان حول هذا الشأن.

ويعتزم الجنود الأمريكيون الانسحاب من أفغانستان، بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل، في وقت قامت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بهجوم واسع، ادعت من خلاله أنها سيطرت على أجزاء كبيرة من البلاد، وذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الأمريكية أن بلاده تعهدت بمساعدة من ساعدوها خلال الأوقات العصيبة في أفغانستان، خاصة المترجمين وعائلاتهم.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الأسبوع الماضي، أن قاعدة فورت لي، والتي تبعد حوالي 200 كيلومتر جنوب العاصمة، واشنطن، ستستضيف 700 مترجم ومساعدين آخرين مع أفراد عائلاتهم.