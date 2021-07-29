البرتغال تلغي حظر التجوال الليلي بسبب التقدم في عملية التطعيم

أعلنت البرتغال، اليوم الخميس، أنها ستلغي حظر التجوال الليلي، والقيود المتعلقة بأوقات فتح المطاعم، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس الوزراء أنتوني كوستا خلال مؤتمر صحفي: "التطعيم ساهم بشكل كبير في السماح بهذه الإجراءات... ولكن لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن الفيروس مستمر في الانتشار... الوباء لم يختف".

وقال رئيس الوزراء أيضا إن الاستخدام الإجباري للكمامات في المناطق المزدحمة سوف ينتهي أيضا في بداية سبتمبر/ أيلول، بحسب "رويترز".

وأشار إلى أن الملاهي الليلية والحانات التي تم إغلاقها في مارس/ آذار من العام الماضي ستكون قادرة على أن تفتح أبوابها مجددا في الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد حصول نصف السكان على اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا، الأمر الذي يساعد في السيطرة على الارتفاع الجديد في الإصابات.