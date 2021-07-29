تحذيرات من مواجهة بريطانيا ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة بسبب التغير المناخي

كشفت تقارير إخبارية أن بريطانيا تواجه خطر وقوع ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، بسبب تفاقم ظاهرة التغير المناخي، واحتمالية ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" عن خبراء أرصاد جوية قولهم، إن بريطانيا ستسجل موجات حر قصوى، بسبب ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية من 1.1 إلى 1.2 درجة مئوية.

وأوضحت الشبكة أنه إذا ما تم إضافة 0.3 درجة مئوية أخرى، فإن بريطانيا ستواجه موجات حر غير مسبوقة، وستزداد حدتها لتكسر حاجز الـ40 درجة مئوية أيضا، في وضع لم تشهده البلاد من قبل.

وكانت أعلى درجة حرارة سجلتها البلاد 38.7 درجة مئوية، تم تسجيلها في كامبريدج في 25 يوليو/تموز 2019.

وحذرت الهيئات المختصة بالطقس، من أن ذلك يبدو أنه سيحدث بانتظام، خلال السنوات المقبلة أيضا.

ولفت التقرير إلى أن عام 2020 هو ثالث أحر السنوات، وخامسها على صعيد درجة الرطوبة، وثامن أكثر السنوات التي شهدت مستويات إشراق للشمس، ولكن يبدو أن عام 2021 سيكون أسوأ أيضا، حيث من متوقع أن يكون ثاني عام تدخل فيه بريطانيا تصنيف الدول الحارة، خاصة وأنه قد يكون مترافقا مع عواصف كبرى أيضا مثل عام 2020.