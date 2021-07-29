لاجئون يتظاهرون في أديس أبابا احتجاجا على التدهور الأمني بمخيمات تيغراي

تظاهر مئات اللاجئين الإريتريين في أديس أبابا، اليوم الخميس، احتجاجا على تدهور الأوضاع الأمنية في مخيمات اللاجئين بإقليم تيغراي.

وطالب المتظاهرون مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بإعادة توطين أصدقاء وأقارب لهم يقولون إنهم باتوا محاصرين داخل مخيمين للاجئين جراء القتال في إقليم تيغراي؛ بحسب "رويترز".

وقال حرمون هيلو البالغ من العمر 22 عاما، وهو لاجئ إريتري يشارك في الاحتجاج بالعاصمة الإثيوبية إنهم يريدون من المفوضية نقل اللاجئين من المخيم لأنه في منطقة حرب.

وأضاف أنه يشعر بالقلق على أمه في مخيم ماي عيني لأنه لم يعد بوسعه التواصل معها عبر الهاتف منذ أسابيع.

وذكرت المفوضية يوم الثلاثاء أن الاشتباكات اشتدت بين جماعات مسلحة داخل مخيمي "ماي عيني وعدي حروش"، وفي محيطهما، وهو ما تسبب في مقتل لاجئين هذا الشهر.

وأوضحت المفوضية أنها لم تعد تستطيع الوصول إلى المخيمين منذ 14 يوليو/ تموز.

وذكرت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنها تشعر بقلق بالغ بخصوص مصير اللاجئين الإريتريين في تيغراي.

وذكرت المفوضية الثلاثاء أنها أعادت توطين نحو 100 لاجئ من المخيمين وتجري مفاوضات مع سلطات تيغراي لتوفير ممر آمن لإخراج آخرين من المخيمين.