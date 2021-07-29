خمس ضحايا جراء انفجار مجمع صناعي في ألمانيا

أفادت مصادر في الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، بأن السلطات عثرت على جثث ثلاثة آخرين بعد الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في مجمع صناعي غربي ألمانيا، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا الانفجار إلى خمسة قتلى.

ووفقا لوكالة "رويترز" امتنعت المصادر عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل قبل التعرف على هوية القتلى.

وبحسب مصادر جنائية فإن الشرطة تحقق في أسباب الانفجار الذي هز مجمع تشيمبارك للكيماويات في مدينة ليفركوزن، والذي يضم شركات كيماويات كبيرة منها باير ولانكسس، وأدى لنشوب حريق في صهريج يحوي مواد مذيبة.

وأفادت المصادر عن إصابة 31 في الانفجار وما زال اثنان في عداد المفقودين.

ويحلل خبراء سياسيون الوضع لمعرفة ما إن كان السخام الذي انتشر في المنطقة المحيطة بعد الانفجار ساما. ومن المتوقع ظهور النتائج يوم الجمعة على أقرب تقدير.

وأفادت إدارة الإطفاء المحلية إن على السكان أن يحرصوا على تجنب تعرض جلدهم لهذا السخام لحين ظهور النتائج، وكذلك على عدم تناول أي ثمار من حدائقهم وتجنب تلوث أحذيتهم به ثم الدخول إلى المنازل.

كما قامت السلطات الألمانية بإغلاق الملاعب في المنطقة.